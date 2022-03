In casa Juve ci si prepara ad affrontare al meglio il rush finale di stagione, ma tra i pensieri della società non può che esserci anche quello che sarà il mercato di giugno, con vari obiettivi che sono stati già appuntati sui taccuini dei dirigenti bianconeri. E' chiaro che i tifosi si aspettano un gran colpo a centrocampo, dato che da tempo mostra delle lacune e delle imperfezioni che, non permettono alla squadra di esprimersi al meglio. Ecco perchè si sogna in grande e i nomi che circolano sono molti, tutti di qualità. In cima alla lista ci sarebbero il francese Paul Pogba, con il mondo Juve che sogna il ritorno del francese sotto la Mole, così come ci è finito anche il baby olandese Ryan Gravenberch, sul quale però c'è una concorrenza agguerrita. In secondo piano ma non di minore importanza, ci sono il biancoceleste Milinkovic-Savic, mai del tutto tramontato, oltre all'altro olandese Frankie De Jong che però, sembra essere diventato uno dei confermati di Xavi.