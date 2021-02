In casa Real Madrid, capitolo calciomercato, tiene banco il futuro del capitano Sergio Ramos. Con un contratto in scadenza a giungo, la trattativa per il rinnovo non ha preso la piega che tutti i tifosi si aspettavano. Fino a questa settimana, come spiega ABC. Infatti, nell’arco degli ultimi giorni sono andati in scena contatti informali tra il difensore spagnolo e il presidente del club Florentino Perez, serviti sia per parlare del momento attuale della squadra, sia del futuro di Sergio Ramos.