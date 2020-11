100 gol con la maglia del Real Madrid. Sergio Ramos è sempre più una leggenda nel mondo madridista, ma la scadenza del suo contratto spaventa tifosi e non solo. Il prossimo giugno terminerà il suo accordo contrattuale con i Blancos e per questo i top club stanno osservando la situazione. Come riporta Fichajes.com, Juventus e Paris Saint-Germain sono alla finestra: la richiesta del numero 4 delle Merengues è un biennale a condizioni simili a quelle attuali (11,7 milioni di euro stagione). Chiaramente, al Real Madrid si stanno mobilitando per prolungare lo spagnolo per un’altra stagione.