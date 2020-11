Sergio Ramos non ha ancora raggiunto un accordo con il Real Madrid sul rinnovo del contratto, e da più parti aumentano le voci su un possibile addio ai Blancos al termine della prossima stagione. Ci credono anche i betting analyst di Snai che hanno prontamente aperto una scommessa sulla prossima squadra del difensore spagnolo. Sulle sue tracce - secondo i bookmaker - ci sono principalmente Juventus e Psg, con quest’ultimo dato a 4,50. Più alta la quota della Vecchia Signora, a 8,00. Dalla Spagna però restano fiduciosi sulla permanenza di Sergio Ramos a Madrid. Ecco allora che le destinazioni Liverpool, Mls e Cina, come riporta Agipronews, pagano addirittura 25 volte la posta. Curiosa la quota che vede il pluricampione al Monza, formazione costruita per tentare il doppio salto di categoria dopo l’arrivo di Berlusconi e Galliani, fissata in lavagna a 300,00.