Ai microfoni di Telefoot, l'esterno francese del Sassuolo Jeremie Boga ha parlato del suo futuro. Il giocatore piace anche alla Juventus. Ecco le sue parole: "​Carnevali ha detto che resto a Sassuolo? Non è ancora definitiva la mia permanenza a Sassuolo. Ho parlato con il mister Roberto De Zerbi per capire. Ora sono concentrato sul finale di stagione e poi parleremo del futuro con il club. Penso che la Serie A sia adatta a me, mi sono trovato bene nel calcio italiano. Sto disputando la mia migliore stagione, come dicono i numeri".