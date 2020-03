A Lione sta brillando la stella di Houssem Aouar. Il centrocampista francese è un obbiettivo di mercato della Juventus e ha mostrato tutto il suo talento proprio nella partita di Champions League contro Ronaldo e compagni, aumentando il proprio appeal. Il classe ’98 ha parlato in conferenza stampa di questo argomento: “La vittoria in Champions ci ha dato fiducia. Ora ci troviamo meglio e ci muoviamo di più nella metà campo avversaria. La Juve mi vuole? Sono voci che mi rendono orgoglioso, ma la mia testa è concentrata sul finale di stagione. Possiamo ambire alla vittoria di un trofeo ed eliminare una grande squadra come la Juventus”.