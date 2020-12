La Juventus è una delle tante squadre che osserva dalla finestra l'evoluzione dei rapporti tra Luis Alberto e la Lazio, tra problemi disciplinari di cui non si è mai pentito e fastidi muscolari che non aiutano di certo a riconquistare il suo posto al sole nell'universo biancoceleste. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport ricorda come la sua permanenza non sia affatto scontata: "Occhio perché tra gennaio e l’estate non si esclude una sua partenza, il contratto è delicato (rinnovato fino al 2025 a inizio stagione, ndr) e la Lazio sa che Luis aprirebbe alla cessione".