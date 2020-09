Nel centrocampo della Juventus può essere molto utile un puntello di qualità per mettere più frecce nell'arco di Andrea Pirlo. E Rodrigo De Paul è stato un obiettivo della Juve in questa finestra di mercato, con l'Udinese a chiedere non meno di 35 milioni di euro. Ma in una sessione di trattative all'insegna della spending review, Paratici non ha affondato il colpo e ha sondato altre piste, arricchendo intanto l'organico juventino con altri elementi. E come riporta oggi Sky Sport De Paul sembra destinato in Inghilterra, dove risiedono maggiori disponibilità economiche per soddisfare le richieste del club friulano.