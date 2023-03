Un futuro fatto di punti di domanda. Sia per la Juve che per Dusan Vlahovic, che in caso di addio estivo porterebbe tanti soldi da reinvestire. Come? Un altro numero 9 servirebbe e in pole c'è Rasmus. Vent'anni, 14 gol in stagione e giovedì la prima da titolare con la Danimarca con tanto di tripletta alla Finlandia. Ennesimo esame superato per Hojlund.