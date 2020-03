Il calciomercato estivo non è poi così lontano e la Juventus inizia a studiare i colpi da mettere a segno per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Secondo quanto scritto da Tuttosport, Fabio Paratici starebbe ancora pensando al suo vecchio pallino: l'ex capitano dell'Inter, ora al PSG, Mauro Icardi. L'argentino resta sempre in pole in caso di uscita di Gonzalo Higuain. Tutto questo dipenderà molto dai ricavi della Juventus al termine della stagione, oltre che al rendimento sia di Higuain che di Icardi. Il mercato si avvicina.