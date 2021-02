Edin Dzeko è uno di quei giocatori che periodicamente vengono accostati alla Juventus. Nelle ultime due finestre di mercato è entrato nel "casting attaccante" della società bianconera, ma in entrambe le occasioni è rimasto alla Roma. Ma mai come adesso la sua permanenza in giallorosso è in pericolo: gli screzi con mister Fonseca hanno portato a una tregua per il bene della squadra fino a fine stagione, ma in estate sarà un "o io o lui". Se l'allenatore portoghese rimarrà sulla panchina romanista, secondo Repubblica Dzeko rescinderà il contratto e si accaserà a parametro zero in un club che potrà garantirgli lo stesso stipendio che percepisce attualmente, 5 milioni di euro a stagione.