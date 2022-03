La Juve a caccia di talenti in Sudamerica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Federico Cherubini ha inviato un suo stretto collaboratore oltreoceano per seguire dal vivo alcune giovani promesse, un po' come aveva fatto lo scorso anno per Kaio Jorge. Nel mirino Kaiky, gioiellino 18enne del Santos considerato il "nuovo Marquinhos", che piace anche al Barcellona. Seguiti anche il centrocampista 20enne Johnny dell'Internacional di Porto Alegre, statunitense con cittadinanza brasiliana, e il terzino Ramon del Flamengo. Possibile obiettivo, infine, in Argentina, dove è finito sul taccuino bianconero il terzino Valentin Barco, per cui alla finestra c'è anche il Manchester City.