La Juventus ha messo gli occhi su Roony, attaccante del Copenaghen di 18 anni considerato il nuovo talento del calcio svedese. Protagonista anche in Champions col gol-vittoria contro il Manchester United, gli osservatori della Juve erano in tribuna ieri per studiarlo da vicino nella gara contro il Bayern Monaco. Classe 2005 nato in Kuwait, appena diventato maggiorenne, ieri ha giocato 60' nel pari per 0-0 contro i bavaresi.