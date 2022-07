Le parole di Marioa calciomercato.com:"E' difficile dare i voti adesso al mercato, ma resta un esperimento divertente. Non c'è ancora una squadra definita: la Juve dando per arrivati Di Maria e Pogba è da 7,5, ma va ancora vista la difesa. Per l'Inter il voto è anche migliore, direi 8, ma il problema è lo stesso. Il Milan per ora è senza voto, ha perso Kessie, non avrà Ibrahimovic, ha rinnovi importanti, come quelli di Leao e Bennacer: i lavori sono appena cominciati. A oggi giocatori importanti sono usciti e non entrati".