Nessuno è incedibile alla. Se perdovesse arrivare la giusta offerta dalla Premier, Giuntoli avrebbe già in mano l'alternativa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il prescelto in quel caso sarebbe Konstantinos, 25enne difensore greco dello Stoccarda. L'ex Arsenal ha un contratto in scadenza nel 2025. Il prezzo? Una decina di milioni.