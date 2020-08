1









Con il campionato ormai concluso e le competizioni europee che stanno per riaprire il sipario, è sempre vivo il mercato: in attesa dell'apertura ufficiale fissata per il 2 settembre sono già iniziate le prime trattative, e tra i protagonisti c'è Jeremie Boga del Sassuolo. L'attaccante esterno piace alla Juventus che ha individuato in lui l'eventuale sostituto di Federico Bernardeschi; ma, oltre al Napoli che si è già visto rifiutare una prima offerta, nelle ultime ore c'è da registrare anche l'inserimento dell'Atalanta. La richiesta del Sassuolo è di circa 20/25 milioni di euro.