Sono sempre più fitti i contatti tra Juventus e Arsenal, per definire il trasferimento di Arthur in Premier League. La società bianconera, però, prima vuole definire l'arrivo di un sostituto. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, gli uomini di mercato della Vecchia Signora avrebbero designato in Denis Zakaria ​del Borussia Monchengladbach il profilo giusto.