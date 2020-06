1









Riserva nella Juve ma nel mirino del Barcellona: stiamo parlando di Mattia De Sciglio, che già da qualche mese ha attirato l'interesse di alcuni top club. Prima il Barcellona che sta provando a mettere in piedi uno scambio, ma dall'altra parte nel futuro di De Sciglio può esserci il Psg: a gennaio lo scambio con Kurzawa è saltato all'ultimo per volontà della Juve. Per De Sciglio si aprono due grandi porte per rinascere. La Juventus ha scelto il futuro di Mattia De Sciglio: il terzino 27enne, in scadenza nel 2022, partirà, piace a Barcellona e Paris Saint-Germain.