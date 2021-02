1









Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Ramsey e Rabiot sono gli indiziati principali in casa Juventus ad essere scarificati sul mercato, in estate, in caso di offerte giuste. Il motivo è triplice: innanzitutto l’età (sono i centrocampisti più anziani del reparto), poi l’ingaggio (guadagnano 7 milioni di euro a testa) ed infine le scelte tecniche di Pirlo. Infatti, l’allenatore bianconero ha varato il centrocampo titolare, composto da Arthur, Bentancur e McKennie. Per questo sia Ramsey che Rabiot potrebbero essere scarificati.