L’identikit di Nuno Mendes, 18enne terzino dello Sporting Lisbona, attrae da diverso tempo i club di Serie A, sempre attenti a scovare i talenti esteri. Come riporta la stampa spagnola, il Milan starebbe accelerando le trattative per battere la concorrenza e strappare il cartellino del classe 2002 già a gennaio. Non sarà semplice tuttavia, perché il nome di Nuno Mendes è gradito anche alla Juventus, all’Inter e al Real Madrid.