La Juve è a caccia di un esterno per Allegri: si cerca l'intesa già a gennaio

Siamo arrivati alla vigilia di quella che sarà la prima sfida del nuovo anno per la Juve, che ospiterà la Salernitana all'Allianz Stadium nella gara degli ottavi di finale della Coppa Italia. Quella di domani sera però sarà soltanto il primo dei due confronti tra le due squadre nel giro di 3 giorni, dato che domenica i bianconeri faranno visita ai campani allo stadio Arechi di Salerno.Ma nonostante gli impegni di campo siano imminenti, è inevitabile non pensare al mercato, con la dirigenza della Continassa che ha già annotato diversi nomi sulla lista dei desideri, dove in cima ci sarebbe finito nelle ultime ore l'esterno della Lazio Felipe Anderson.Il brasiliano sarebbe il candidato ideale per Max Allegri, che potrebbe impiegarlo sia alle spalle delle due punte, ma anche come esterno nel 3-5-2, ruolo che sta ricoprendo da ormai due anni anche nella Lazio di Maurizio Sarri. Il riferimento all'esterno va anche e soprattutto al fatto che molto probabilmente qualcuno verrà ceduto per fare cassa, come Iling, ad esempio. Il calo di rendimento di Kostic potrebbe essere un altro fattore che spingerebbe i bianconeri verso questa direzione, oltre al fatto che garantirebbe anche una certa dose di qualità in più nelle manovre di gioco della squadra.- Per questo la società sta seriamente pensando di insistere verso questa direzione, ingolosita dall'opportunità di poter arrivare a Felipe Anderson a costo zero, vista la sua scadenza di contratto con la Lazio a giungo 2024. Il piano della dirigenza è quello di trovare un accordo già a gennaio, in maniera tale da avere la strada spianata tra 6 mesi.