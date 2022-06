Non trovano conferme, almeno per ora, le voci provenienti dall'Inghilterra di un possibile scambio tra Juve e Liverpool che coinvolga Adrien Rabiot e Naby Keita. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, non c'è stato alcun dialogo tra i due club relativo ai due centrocampisti, anche se il francese resta uno tra i giocatori bianconeri in uscita, per il quale la Vecchia Signora è disposta ad ascoltare offerte.