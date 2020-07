Raul Jimenez è la prima alternativa della Juve ad Arek Milik. L'attaccante del Wolverhampton piace a Paratici che quest'anno ha seguito da vicino l'attaccante messicano: 26 gol sui quali fanno leva i Wolves, che per far partire Jimenez hanno sparato una richiesta di 80 milioni di euro secondo quanto riporta Todofichajes.com. Tanti, troppi per la Juve, che non vorrebbe andare oltre i 50 milioni più il cartellino di Bernardeschi, jolly dei bianconeri che potrebbe essere inserito anche in qualche altro scambio.