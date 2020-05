La Juve continua a seguire diversi profili per rinforzare le fasce difensive. Tra questi c'è Emerson Palmieri, laterale mancino del Chelsea, già visto in Italia con le maglie di Roma e Palermo. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il nazionale azzurro piace molto alla Juve, e al tecnico Sarri, che lo ha potuto allenare nel periodo in cui era a Londra. E' viva l'ipotesi scambio con Alex Sandro, esterno bianconero, ma tutto dipenderà dalla valutazione del cartellino di Emerson che farà il Chelsea, ad oggi superiore ai 40 milioni di euro. A queste cifre, difficile che l'affare vada in porto.