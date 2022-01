1









No, non è tutto chiuso e definito. Non è ancora detta l’ultima parola, infatti, per quel che riguarda il destino dell’attacco della Juventus. Società e tecnico hanno confermato la fiducia a Morata, Allegri ha ribadito di volerlo tenere e di considerarlo un titolare, ma la pista Barcellona resta calda e Xavi rimane in pressing. In chiave mercato, però, crollano verticalmente le quotazioni di Mauro Icardi: difficile arrivare ad un’intesa con il Paris Saint-Germain sulla formula e le vicende extracalcistiche rimangono un fattore da prendere in considerazione. Salgono, invece, quelle di Gianluca Scamacca che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe l’obiettivo numero uno indicato da Allegri.



SCAMACCA – Secondo quanto riporta la rosea, in questa fase la dirigenza bianconera starebbe facendo fatica a trattare con Giovanni Carnevali, uomo mercato del Sassuolo. Inoltre, la società neroverde spara alto per l’attaccante romano: la richiesta è di 40 milioni, mentre la Juventus non andrebbe oltre i 30. Prima, però, c’è da rimpinguare le casse con un’uscita pesante: in questo senso, Kulusevski sembrerebbe essere il maggior indiziato. A dare un’accelerata alla trattativa tra le parti, però, potrebbe essere lo stesso Scamacca: “Peraltro il Sassuolo tenderebbe a far slittare l’operazione in estate, per non privarsi subito del suo goleador. Tuttavia Scamacca sente che questa è l’ora giusta per il grande salto tanto atteso. E in questa delicata partita il suo volere può contare molto: lo sanno bene a Sassuolo, ancor di più a Torino.”