Grande periodo di forma per Scamacca, in gol oggi in Genoa-Spezia, con il Grifone sempre più lanciato verso la salvezza. Il suo exploit è stato osservato da diversi club di Serie A tra cui la Juventus, che lo trattò a gennaio con il Sassuolo, proprietario del cartellino, senza successo. E pensare che fu pagato meno di 1 milione di euro. Infatti, stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club neroverde lo prelevò dal PSV nel 2017 per soli 500mila euro, più il 10% sulla futura cessione del giocatore.