L’asse tra Juventus e Atletico Madrid potrebbe scaldarsi. Nelle ultime settimane si è parlato dell’interessamento di Simeone per Rodrigo Bentancur, con annesse possibili monete di scambio con Saul Niguez. In realtà, sono diversi i club che starebbero seguendo con grande interesse il centrocampista dei Colchoneros. Stando quanto riporta il Times, l’Atletico Madrid valuta il proprio giocatore 70 milioni di euro e lo avrebbe proposto al Manchester City per mettere le mani Bernardo Silva.