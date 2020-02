La Juventus guarda al futuro e per la prossima stagione, se non dovessero esserci stravolgimenti, Maurizio Sarri vorrebbe aggiungere alla rosa uno dei suoi "fedelissimi". Parliamo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano del Chelsea che lo stesso tecnico toscano ha portato a Londra, dopo averlo allenato al Napoli. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Sarri avrebbe pensato a lui per il centrocampo della Juventus: Jorginho prenderebbe le chiavi della mediana, ereditandole da Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, infatti, potrebbe presto partire se Fabio Paratici riceverà l'offerta giusta.