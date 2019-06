Brescia Oggi dedica spazio in taglio alto al gioiello delle Rondinelle, Sandro Tonali, con il seguente titolo: "Il centrocampista nel mirino della Juventus di Sarri". Con il nuovo allenatore ex Chelsea i bianconeri cambieranno il proprio stile di gioco ed ecco che il classe 2000 può fare al caso suo. Tonali è da tempo nel mirino della Juventus anche se il presidente del club lombardo Massimo Cellino ha ribadito che il calciatore non è in partenza. Anche Liverpool e Milan sono interessati al calciatore.