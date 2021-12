Se il clima nellanon è sereno, visto l'andamento in campionato, la stessa aria si respira a Formello. Anzi, la tensione al centro sportivo dellaè probabilmente più alta: nelle ultime ore è andato in scena un confronto acceso trae la squadra, proprio prima della cena di Natale.vuole dare un messaggio e, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a prolungare il contratto del tecnico (dal 2023 al 2025) nonostante le difficoltà. Questo apre diversi scenari a gennaio, con giocatori sul piede di partenza e probabili nuovi innesti. Su tutti, un difensore dellaA gennaio servono rinforzi in più reparti, ma il primo nome fatto daè quello di, 27 anni, che il tecnico ha avuto all’Empoli e alla Juventus. Nel 2018 il suo valore di mercato ha superato quota(secondo Transfermarkt), ora è precipitato a. L'anno scorsoha dato il via libera per il prestito a gennaio, direzione. Quest'anno le cose, nella prima parte di stagione non sono andate meglio con: una presenza in Serie A, 3 in Champions League (ma divise in 98 minuti).Sarri è arrivato alla Juventus nella stagione 2019-20, in quel casoha visto il campo 14 volte tra campionato (10), Champions League (2) e Coppa Italia (2). C'è da dire però come anche allora fosse chiuso da, e si giocasse il posto con. Una concorrenza così, a Roma,. Decisamente meglio all', dovelo ha mandato in campo 42 volte nella stagione 2013-14 (in Serie B), e poi altre 39 alla prima di A nella stagione 2014-15 (sempre titolare in campionato, va aggiunta una presenza in Coppa Italia). Insomma, è uno degli uomini fidati del tecnico, che lo aveva chiesto già in estate: a Roma potrebbe giocare con maggior continuità, a gennaio potrebbe essere la volta buona.