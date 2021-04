La Juventus l'estate scorsa ha trattato anche Arkadiusz Milik per il ruolo di punta, per poi virare su altri obiettivi fino all'arrivo di Morata. Questo perché il principale sponsor del polacco era Maurizio Sarri, sollevato però dall'incarico all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League col Lione ad agosto. Ora il nome di Milik (passato nel frattempo dal Napoli al Marsiglia) secondo il Corriere dello Sport è tornato di attualità per una squadra di Serie A: la Roma. E non è un caso: il club della capitale vede avvicinarsi sempre di più la prospettiva di Sarri come nuovo allenatore per la prossima stagione.