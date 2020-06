La Juventus, e in particolare Maurizio Sarri, non smettono di pensare a Jorginho. Il nome che tiene banco in questo momento in casa bianconera è Arthur, al centro di uno scambio che vedrebbe Pjanic andare al Barcellona, ma il profilo del centrocampista del Chelsea rimane sempre nella testa del tecnico toscano. Jorginho è un suo fedelissimo, è stato il suo costruttore del gioco ai tempi del Napoli e dei Blues, per questo sarebbe felice di riaverlo a disposizione. Tutto dipenderà dalla trattativa per Arthur e dalle richieste del Chelsea. È quanto riporta il Daily Express.