Maurizio Sarri ha scelto l'erede di Cancelo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il terzino portoghese può lasciare la Juventus per circa 60 milioni di euro. L'ex Valencia piace al Manchester City e il laterale del Napoli Hysaj sarebbe il prescelto del tecnico toscano per rimpiazzare il portoghese. Hysaj, però, non è l'unico calciatore che potrebbe rimpiazzare il partente Cancelo. Oltre a lui la Juve ha messo nella sua lista della spesa anche Kieran Trippier del Tottenham e Piccini del Valencia, offerto a Fabio Paratici nelle scorse settimane.