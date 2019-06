Maurizio Sarri è pronto a mettersi al timone della Juventus. Ieri l'annuncio ufficiale, in settimana ci sarà la prima conferenza stampa da allenatore bianconero. Come riporta Il Corriere dello Sport sono tre i nomi caldi per il mercato della Juve con l'ex allenatore del Napoli che in mezzo al campo ha messo Milinkovic-Savic in cima alla sua lista di priorità. In attacco l'obiettivo numero uno resta Mauro Icardi, oltre a Federico Chiesa che la Juve vorrebbe prendere al posto di Douglas Costa, destinato a partire.