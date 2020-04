Secondo quanto riportato da SportItalia, Maurizio Sarri ha trovato il nome giusto a cui affidare le chiavi del centrocampo per la prossima stagione. Infatti, il tecnico toscano avrebbe scelto Jorginho, mediano che ha avuto a Napoli e che ha portato con sé nel passaggio a Londra, al Chelsea. Un arrivo in quella posizione, potrebbe voler significare che la Juventus farà a meno di Miralem Pjanic, apparso in flessione prima della pausa del campionato.