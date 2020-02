Maurizio Sarri stima molto Luca Pellegrini, anche se deve correggere la sua fase difensiva. Il terzino - ora in prestito al Cagliari - da giugno tornerà alla Juve e verrà valutato in ritiro dall'allenatore bianconero. Niente cessioni o plusvalenze in programma al momento, Pellegrini è pronto a giocarsi la Juve.