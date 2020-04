3









Secondo Todofichajes, Maurizio Sarri ha chiesto alla dirigenza della Juve un nuovo terzino sinistro per avere un'alternativa ad Alex Sandro, uno dei calciatori più spremuti in questa prima parte di stagione. Il difensore ex Roma piace anche all'Inter e il Chelsea chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra non impossibile per il club bianconero che segue il difensore dei Blues da diverse stagioni. Nel 2017 erano anche arrivati a un passo dal suo acquisto ma l'affare saltò per l'infortunio al ginocchio che lo tenne fuori per oltre sei mesi.