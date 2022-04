Maurisio Sarri guarda alla rosa della Juventus, per rinforzare il centrocampo biancoceleste. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, l'ex tecnico della Vecchia Signora avrebbe puntato Nicolò Rovella:



"La Lazio, infatti, sta seguendo con continuità il giocatore e sta valutando l'ipotesi di presentare un offerta per lui la prossima estate. La Juve è intenzionata ad aggregare Rovella alla rosa che prenderà parte al ritiro, per permettere a Massimiliano Allegri di valutarlo e scegliere se sia già pronto per far parte in pianta stabile della squadra in vista del prossimo anno o meno. Sarri, da parte sua, lo stima parecchio e lo vede come possibile regista davanti alla difesa nel suo 4-3-3. Tra un paio di mesi sarà il momento delle scelte".