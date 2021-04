Come riporta il Corriere dello Sport, il binomio Sarri-Milik potrebbe ricrearsi nella Capitale. Negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti tra l’agente del tecnico, Fali Ramadani, e il general manager della Roma Tiago Pinto, con l’obiettivo di definire l’accordo per portare il toscano sulla panchina giallorossa per il dopo Fonseca. Con lui alla guida del timone, potrebbe tornare di moda il nome di Milik, tormentone estivo della scorsa sessione di mercato estivo e accostato alla Juventus prima dell’esonero di Sarri.