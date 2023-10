Jadon Sancho è sempre più un corpo estraneo al Manchester United e i rapporti con il tecnico, Erik ten Hag, sono ai minimi storici. Il club inglese, come riferisce il Mirror, cercherà una soluzione nel mercato di gennaio per lasciar partire l'esterno offensivo. Vista la situazione, non è da escludere anche la formula del prestito secco, che faciliterebbe anche un'eventuale operazione con la Juve, interessata al giocatore.