Tra i centrocampisti in cima alla lista della Juve c'è Samardzic dell'Udinese. Il serbo piace per tanti motivi: può partire in prestito (i nerazzurri avevano pronto un accordo per il prestito oneroso più il riscatto per un totale di 20 milioni), è giovane (21 anni) e ha già esperienza in Serie A. Lo riferisce Tuttosport.