Nello scorso mercato la Juventus aveva pensato anche a Gerard Moreno, attaccante del Villarreal considerato un jolly dalla dirigenza bianconera. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale la società stava cercando una punta con le sue caratteristiche - poi è stato preso Morata - tanto che era stato messo in piedi uno scambio con Mattia De Sciglio poi sfumato all'ultimo quando il terzino è andato in prestito in Francia al Lione. Il nome di Moreno però è rimasto sulla lista della Juve e potrebbe tornare di moda in futuro.