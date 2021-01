L'allenatore del Benevento Pippo Inzaghi ha parlato a tutto tondo in un'intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha affrontato anche l'argomento mercato con il possibile arrivo di Bryan Reynolds in sinergia con la Juventus, che sta chiudendo l'affare con i Dallas per un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro: "E' un giocatore che ho seguito - ha detto Inzaghi - ma non è giusto parlarne ora. Non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo pensare alla salvezza, se arrivano nuovi giocatori è perché li vogliamo".