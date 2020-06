La Juventus ha sfoltito la lista del futuro centravanti, cerchiando in rosso il nome di Arek Milik. L'attaccante del Napoli è l'obiettivo numero uno, ma secondo la stampa spagnola sul polacco c'è anche l'Atletico Madrid: secondo As ieri c'è stato un primo contatto - in videoconferenza - tra il ds degli spagnoli Berta (italiano, tra l'altro), Milik e il suo agente. I Colchoneros fanno sul serio e si stanno muovendo per sondare il terreno, la Juve ha fatto un primo sondaggio col Napoli che vuole almeno 40 milioni senza contropartite.