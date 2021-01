1









A poco più di dieci giorni dall'inizio del mercato la Juventus continua a cercare una quarta punta per completare l'attacco a disposizione di Pirlo. Tra i profili che piacciono ai bianconeri c'è anche quello di Krzysztof Piatek dell'Hertha Berlino, al quale è stato proposto uno scambio con Federico Bernardeschi. Un'operazione complicata che secondo Tuttosport non andrà in porto: a bloccare l'affare è l'ingaggio dell'ex Fiorentina, fuori dalla portata del club tedesco.