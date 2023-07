In casa Juve continua la ricerca del trequartista da consegnare a Massimiliano Allegri, con i bianconeri che stanno sondando diversi profili. In queste ore, stando a quanto riportato dall'Ansa starebbe circolando nuovamente il nome di Nandez, ora in forza al Cagliari, ma pronto a lasciare il club sardo in caso di un'offerta proveniente dalla Continassa.