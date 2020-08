José Jimenez resta uno dei primi obiettivi della dirigenza della Juventus per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Il messicano è valutato non meno di 80 milioni di euro dai Wolves, club che ne detengono il cartellino. Paratici starebbe cercando una formula creativa per accontentare la richiesta del club inglese che al momento chiude a scambi. Resta nel mirino dei bianconeri anche Arek Milik che ha già un accordo di massima con i bianconeri ai quali manca però l'accordo col Napoli per l'attaccante polacco che va in scadenza nel 2021.