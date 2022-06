Fase di stallo su Di Maria; avanzano, invece, le trattative per Kostic. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, però, i due calciatori non sono per forza alternativi ma, al contrario, complementari e la Juventus potrebbe piazzare il doppio colpo sull’esterno.



C’è ottimismo per quel che riguarda l’esterno dell’Eintracht Francoforte, eletto miglior giocatore dell’ultima Europa League. Il calciatore piace sia per le caratteristiche tecniche che per l’aspetto economico: “L’agente e Federico Cherubini si sono parlati e l’uomo mercato dei bianconeri ha incassato la disponibilità del giocatore a trasferirsi a Torino. C’è anche un accordo di massima sull’ingaggio, che non supererebbe i 3 milioni di euro (attualmente ne guadagna 2,5) ma ancora nessun passo ufficiale è stato fatto con l’Eintracht, anche se secondo la stampa tedesca ci sarebbe già stata un’offerta di 15 milioni, considerata troppo bassa dai tedeschi (che ne vorrebbero almeno una ventina)”.



Kostic, miglior crossatore della Bundesliga, sarebbe il profilo adatto a innescare l’uomo al centro del progetto, Dusan Vlahovic le cui difficoltà nel ricevere palloni si sono palesate nell’ultima parte di stagione della Juventus.