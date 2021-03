La Juventus e il Milan in Italia stanno seguendo Nuno Mendes, terzino portoghese del 2002 che sta stupendo tutti nello Sporting Lisbona che sta dominando il suo campionato. Ma come ricorda il Daily Mail, la concorrenza per Mendes, convocato come Cristiano Ronaldo per le prossime partite del Portogallo, continua ad arricchirsi di nuovi attori. In particolare c'è il forte interesse di tre big di Premier League: Manchester City, Liverpool e Manchester United. Se la Juve vorrà provare ad affondare per queato giovane talento, dovrà superare diverse pretendenti,