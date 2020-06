La Juventus deve sfoltire la difesa, in particolare la zona centrale dove ci sono cinque giocatori. L'indiziato numero uno a lasciare i bianconeri è, che, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato proposto a più riprese alla Roma ma la risposta è stata sempre la stessa: no, grazie. I giallorossi hanno trattato Rugani l'estate scorsa prima di prendere Smalling dal Manchester United: ora in quel ruolo sono coperti, Rugani è uscito dai radar giallorossi.